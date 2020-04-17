Путин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в Коми и Владимирской области

17.04.2020, 15:48, Новости дня

В Коми и во Владимирской области складывается сложная ситуация с распространением коронавируса, губернаторы регионов должны отчитаться, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня заслушаем губернатора Владимирской области Владимира Владимировича Сипягина, в регионе складывается сложная эпидемситуация, при этом есть вопросы с организацией медпомощи», – сообщил глава государства на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24», информирует РИА «Новости».

«С опасным очагом эпидемии столкнулась Республика Коми, прошу оценить достаточность применяемых мер для его локализации, тем более что новый руководитель региона Владимир Викторович Уйба хорошо понимает все эти вопросы, он много лет возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство. Заслушаем также руководителей ряда других регионов, как идет работа на местах», – добавил Путин.

Напомним, в РФ за сутки подтвердили 4069 новых случаев коронавируса, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 32 007 человек.

Газета ВЗГЛЯД писала, каким российским регионам коронавирус угрожает в первую очередь.