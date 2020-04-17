 

С начала действия цифровых пропусков в Москву не пустили 5 тыс. машин

17.04.2020, 15:48, Новости дня

После введения в Москве системы цифровых пропусков в рамках борьбы с распространением коронавируса в столицу не пустили около 5 тыс. автомобилей, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Всего с 15 апреля, когда начали действовать электронные пропуска, в Москву не пустили около 5 тыс. автомобилей», – информирует ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, более 12 тыс. водителей машин не пустили в Москву с 12 апреля, когда все въезды в город были частично перекрыты. Это те люди, которые нарушили режим самоизоляции, многие их машины были с региональными номерными знаками.

Накануне сообщалось, что в первый день после введения в Москве и Подмосковье системы пропусков число автомобилей на подмосковных дорогах сократилось на 29%, а днем позже машин стало меньше на 31%.



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