Путин заявил об уходе коронавируса в регионы

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17.04.2020, 15:48, Новости дня

Проблема распространения коронавируса уходит из Москвы в другие регионы, сообщил президент Владимир Путин.

При этом глава государства отметил, что Москва быстро увеличивает возможности системы здравоохранения для борьбы с коронавирусом, передает ТАСС.

Ранее Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что президент держит под личным контролем ситуацию с наращиванием койко-мест, оборудования и средств защиты от коронавируса.



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