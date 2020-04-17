 

На домашнем: Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне на прогулке с их новым щенком

17.04.2020, 15:43, Разное

В конце марта актер и его возлюбленная завели щенка сибирского хаски. Камила с удовольствием делится фотографиями питомца по кличке Джек у себя в соцсетях и рассказывает, что завести животное во время карантина – было лучшей идеей. Вчера троицу заметили на прогулке по Бульвару Сансет в Западном Голливуде, Лос-Анджелес.

Леонардо и Камила были предусмотрительно в масках. Впрочем, для Ди Каприо это вполне обычная униформа. В общественных пространствах, если это, конечно, не светское мероприятие, его чаще всего можно увидеть с банданой на лице, натянутой до глаз, чем без нее.

Леонардо Ди Каприо и ДжекКликните на фото для просмотра галереиЛеонардо Ди Каприо, Камила Морроне и Джек

Напомним, о романе 22-летней начинающей актрисы Камилы Морроне и 45-летнего Леонардо Ди Каприо начали говорить в конце 2017 года. Влюбленные не комментирует свои отношения и не выходят вместе в свет, однако регулярно попадают в объективы папарацци во время совместных прогулок и отдыха.

Однако в декабре прошлого года Камила сделала исключение и в интервью Los Angeles Times поделилась своими мыслями насчет их с Лео разницы в возрасте.

В Голливуде да и во всем мире было и есть столько пар с большой разницей в возрасте! Я считаю, что люди должны заводить отношения с теми, с кем они хотят, и не обращать внимания на предрассудки,

– заявила Камила.

Камила Морроне и Джек

Она также отметила, что понимает, почему все так интересуются ее отношениями со звездой “Титаника”.

Я надеюсь, что, посмотрев мой новый фильм, все больше и больше людей начнут воспринимать меня как отдельную личность, а не просто как девушку известного человека. Я считаю, что в любой паре каждый должен сам из себя что-то представлять. Понимаю, что всем интересны подробности наших отношений, но буду стараться ускользать от этих вопросов и тем,

– подытожила Морроне.

Речь шла о фильме “Микки и медведь”, в котором Камила исполнила свою первую главную роль.



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