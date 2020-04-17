Собчак назвала челленджи звезд во время карантина проявлением «психических отклонений»

17.04.2020, 15:30, Разное

Российская телеведущая и политик Ксения Собчак назвала челленджи, устраиваемые в период пандемии коронавируса, проявлением «массового психоза и отклонений». О негативном отношении к данным мероприятиям знаменитость пояснила на своей странице в Instagram-аккаунте.

Ксения Собчак искренне не понимает, с какой целью взрослые люди обливают себя «всякой гадостью» или роскошно одеваются, чтобы вынести мусор, а также принимают ванну с лапшой быстрого приготовления. По словам телеведущей, иногда ей хочется «развидеть» то, что делают некоторые граждане на карантине.

Теперь Ксения Собчак не уверена, что именно коронавирус является худшим бедствием, его последствия, проявляющиеся в поведении людей, пугают телеведущую намного больше. Знаменитость уверена, что всему виной — «неокрепшая психика», отмечает информационный портал «Слово и Дело».

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