 

Матвиенко поручила ужесточить наказание за киберпреступления

17.04.2020, 15:30, Новости дня

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитетам палаты по обороне и безопасности, а также по конституционному законодательству и госстроительству подготовить поправки в УК РФ об ужесточении ответственности для киберпреступников.

С соответствующим предложением в пятницу на заседании палаты выступил первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Кожин.

«Тема, безусловно, актуальная, своевременная. Принимается [предложение о соответствующем поручении]», – передает ТАСС слова Матвиенко.

По данным правоохранительных органов, в 2019 году число зарегистрированных киберпреступлений выросло на 70%. В связи с этим в СК РФ появился отдел по расследованию киберпреступлений.

Также в марте президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры потребовал от правоохранителей создать систему борьбы с киберпреступлениями.



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