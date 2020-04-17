 

Москва ответила на обвинения США в испытаниях «противоспутниковой ракеты»

17.04.2020, 15:30, Новости дня

Обвинения США в адрес РФ о якобы проведении испытаний противоспутниковой ракеты являются попыткой оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Не могу пройти мимо заявления командующего космическими силами США господина [Джона] Реймонда о якобы имевшем место 15 апреля испытании российской противоспутниковой ракеты с потенциалом прямого перехвата на низкой околоземной орбите. Судя по всему, мы имеем дело с инициированной Вашингтоном целенаправленной кампанией по дискредитации российской космической деятельности и наших мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве», – сообщила Захарова, передает РИА «Новости».

Такие выпады в адрес РФ являются попыткой США отвлечь внимание международной общественности от реальных угроз в космосе и оправдать предпринимаемые Вашингтоном шаги по размещению оружия в космосе и добиться дополнительного финансирования на эти цели, подчеркнула Захарова.

Россия готова обсуждать проблемы космической деятельности с участием заинтересованных ведомств и организаций из обеих стран, отметила дипломат.

Площадкой для подобного диалога могла бы стать рабочая группа по космосу, о создании которой стороны договорились в середине января на встрече в Женеве.

Напомним, космическое командование ВВС США заявило, что РФ якобы проводит испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата.

Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД эту новость, сообщил, что РФ на самом деле проводила плановые испытания ракеты А-235 «Нудоль», направленные на совершенствование ПРО.



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