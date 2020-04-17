Названа дата выхода смартфонов Xiaomi Mi Note 10 Lite и Poco F2

17.04.2020, 15:30, Разное

Китайская корпорация Xiaomi собирается выпустить более бюджетную модификацию смартфона Mi Note 10, также сообщается о предстоящем выходе мобильного аппарата Poco F2. Инсайдеры утверждают, что эти девайсы выйдут на рынок уже в мае.

Смартфон Xiaomi Mi Note 10 Lite не так давно прошел сертификацию регулятора NBTC из Таиланда и получил все разрешения Федеральной комиссии по связи США. Информатор Xiaomishka на собственной странице в социальной сети Twitter заявил, что новые гаджеты появятся на рынке в мае нынешнего года. По имеющимся сведениям, девайс получил экран на 6,47 дюйма, встроенный сканер отпечатков пальцев, процессор Qualcomm Snapdragon 730G, аккумулятор емкостью 5260 мАч, быструю зарядку на 30 ватт, «фронталку» на 16 Мп и главную камеру с пятью датчиками, старший из которых обладает разрешением в 108 Мп.

Помимо того, в базе данных всемирного идентификатора IMEI индийские инсайдеры нашли некий смартфон, который может являться Poco F2. Подтвердил эти данные китайский информатор, отметивший, что новый гаджет представит масштабную версию Redmi K30 Pro, реализуемую только на территории КНР. Новинка, в отличие от оригинала, не выйдет на рынок с 5G. Появятся оба устройства в мае нынешнего года.