 

Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным

17.04.2020, 15:30, Новости дня

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о повышенных выплатах безработным.

Согласно постановлению установлен максимальный размер пособий в 12 130 рублей, сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что на выплаты пособий в рамках постановления дополнительно потребуется 33,36 млрд рублей. 

Пособие по безработице смогут получать граждане, которые потеряли работу после 1 марта и обратились в службу занятости. Пособие они смогут получить в апреле-июне. 

Кроме того, для временно безработных граждан, у которых есть дети, вводятся дополнительные выплаты по 3 тыс. рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Ранее столичный оперативный штаб по экономическим вопросам сообщил, что Москва дополнительно выделила 7 млрд рублей на поддержку потерявших работу жителей города. 



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