Смартфон iPhone SE опередил по уровню спроса Huawei P40 Pro в Китае

17.04.2020, 15:30, Разное

Новый смартфон iPhone SE получил еще большую востребованность в Китае, нежели флагман Huawei P40 Pro. После анонса нового гаджета Apple перестала продавать модели iPhone 8 и 8 Plus.

Представители онлайн-магазина из Китая Jingdong заявили, что за короткий промежуток времени получили 340 000 предварительных заявок на очередной мобильный гаджет американской корпорации – iPhone SE, при этом число желающих обзавестись новинкой продолжает увеличиваться. В этой торговой точке в первый день предзаказов флагмана Huawei P40 Pro ее сотрудники оформили только 20 тысяч заявок на покупку, спустя четыре дня еще 80 тысяч клиентов решили купить гаджет. На территории КНР он поставляется за 465 долларов без поддержки eSIM.

Смартфон iPhone SE обладает однокристальной системой A13 Bionic, дисплеем на 4,7 дюйма с опцией Haptic Touch для быстрого просмотра оповещений и изменения порядка приложений. Также девайс американской компании оснащен камерой на 12 Мп с объективом и диафрагмой, являющейся самой лучшей системой с одним датчиком из когда-либо имевшихся в iPhone, как заявили сотрудники технологического гиганта. Стоимость данного мобильного устройства составляет 400 долларов за базовую версию, начало его продаж намечено на 24 апреля этого года.