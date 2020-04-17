Мнение: коммунисты, национальный вопрос и Украина

17.04.2020, 15:25, Разное

Настоящие коммунисты: ленины, сталины, троцкие всегда поддерживали право народов на самоопределение. Ильич даже наставлял своих недопонимающих товарищей: “мы обязаны именно в национальном вопросе, как сравнительно маловажном (для интернационалиста вопрос о границах государств—вопрос второстепенный, если не десятистепенный), итти на уступки. Важны другие вопросы, важны основные интересы пролетарской диктатуры, важны интересы единства и дисциплины борющейся с Деникиным Красной армии, важна руководящая роль пролетариата по отношению к крестьянству; гораздо менее важен вопрос, будет ли Украина отдельным государством, или нет”

Советские коммунисты настолько поддерживали национальное самоопределение, что даже создали государства там, где их никогда не было: Казахстан, Таджикистан, Айзербаджан…..

Почему? Именно потому что сказал Владимир Ильич – национальное самоопределение не имело никакого значения для большевиков.

Все эти украинцы, татары, чеченцы, евреи, русские… были бойцами в будущем мировом пожаре, после которого в мире исчезли бы все и всяческие государства, а была бы только братская любовь и пушистые котята и мудрое руководство КПСС из Пальмиры.

Для тех, до кого это туго доходит – коммунисты всегда были готовы пожертвовать хоть всем населением бывшей Российской империи – пролетариат национальности не имеет и нигерийский пролетариат так же подходит для торжества коммунизма как и мокшанский.

Сейчас российские имперцы и их советские кузины, рыдая над развалившейся коммунистической империей, рассказывают сказки об украинизации (либо австрийцами, либо сталиными) и проклятых сионистах по простой причине – боятся признать, что красно-коричневой империи в 1991 году пришел заслуженный, хоть и запоздалый каюк.