США увеличат помощь Украине в противодействии COVID-19 до $9,1 млн

17.04.2020, 15:25, Новости дня

США расширят помощь Украине в противодействии пандемии COVID-19 до $9,1 млн. Об этом сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

“Средства будут выделены Украине через Агентство США по международному развитию (USAID). Помощь будет направлена на подготовку лабораторных систем, выявление фактов заболевания, техническую поддержку в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19”, – отметили в посольстве.

Кроме того, помощь будет способствовать поддержке мероприятий по профилактике и лечению больных COVID-19, по обеспечению водоснабжения, санитарии и гигиены для наиболее уязвимых слоев населения Донецкой и Луганской областей.

Правительство США обещало выделить около $508 млн в виде здравоохранительной, гуманитарной и экономической помощи странам по всему миру, сообщается в докладе Госдепартамента. Значительная часть этой суммы направлена в страны бывшего СССР.

“Это финансирование поддержит важнейшую деятельность по сдерживанию распространения заболевания, такую как кампании по своевременному информированию населения, водоснабжение и водоотведение, профилактика и контроль над инфекционными заболеваниями в медицинских учреждениях”, – отметили в ведомстве.

За последние 20 лет США выделили почти $5 млрд помощи Украине, в том числе почти $362 млн на помощь в области здравоохранения, добавили в Госдепе.

Правительство США ранее выделило Украине $1,2 млн в качестве медицинской и гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 2,1 млн, умерло более 146 тыс. человек, выздоровело более 550 тыс.

По состоянию на 9.30 17 апреля коронавирус подтвержден у 4662 человек в Украине. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 125 человек, 246 больных уже выздоровели.