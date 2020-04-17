Власти Тернопольской области подозревают, что в Почаевской лавре началась вспышка коронавируса

17.04.2020, 15:25, Новости дня

Власти Тернопольской области предполагают, что в Почаевской лавре началась масштабная вспышка коронавирусной инфекции, однако настоятель отказывается сотрудничать с медиками для проведения обследований. Об этом сегодня на заседании оперативного штаба, которое транслировал телеканал Т1 в своем Facebook, сообщила главный санитарный врач области Оксана Чайчук.

По ее словам, у двух хористов Лавры выявили коронавирус.

“Вчера возникла ситуация в Шумском районе, которая тесно связана с Почаевской лаврой: священник, участвующий в хоре в Почаевской лавре, является священнослужителем на территории Збаражского района, а жена его работает бухгалтером в Шумской больнице. Соответственно, контакты пошли как среди сотрудников бухгалтерии, так и главный врач у нас положительный и многие врачи. Вчера был 21 положительный результат, а всего по Шумску – 26 положительных”, – сказала Чайчук.

По ее словам, эпидрасследование установило, что с этим священником связана вспышка в Дубенском районе области.

“Пытались выйти на связь с настоятелем Почаевской лавры, он не выходит. Вышел его помощник, пообещал сегодня до часу дня предоставить список участников хора. Этого не произошло”, – отметила санврач.

“Мэр Почаева тоже не принимает большого участия, говорит, что никого не знает. Удалось обследовать двух священников, двух хористов… Эти священники, которые участвуют в хоре Почаевской лавры, имеют приходы в Шумском районе, Кременецком районе, Збаражском районе. То есть если мы не добьемся результатов обследования, будет достаточно крупная вспышка”, – подчеркнула Чайчук.

По ее словам, ситуация в Почаевской лавре находится на личном контроле премьер-министра.

По состоянию на 9.30 17 апреля коронавирус подтвержден у 4662 человек в Украине. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 125 человек, 246 больных уже выздоровели.

В Тернопольской области зарегистрировано 353 случая COVID-19.

14 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице от коронавирусной болезни умер монах Почаевской лавры. В Лавре заявили, что информация о смерти их насельника от коронавируса в Киеве не соответствует действительности.