 

ФБР: Иностранные хакеры атакуют компании, которые исследуют коронавирус

17.04.2020, 15:25, Новости дня

Иностранные хакеры атакуют американские компании, которые исследуют вызванную коронавирусом болезнь COVID-19. Как сообщает Reuters, об этом 16 апреля сообщила заместитель помощника директора Федерального бюро расследований США Тоня Угорец.

По ее словам, бюро фиксирует “разведывательную деятельность и некоторые взломы” в отношении компаний, которые публично объявили об исследованиях в области лечения коронавирусной инфекции.

Угорец отметила, что объектами атак хакеров, связанных с иностранными правительствами, чаще становятся предприятия биофармацевтической промышленности и исследовательские учреждения. Она призвала эти компании “проявлять бдительность”.

Она не назвала конкретные исследования, которые стремятся получить хакеры, или страны, которые стоят за кибератаками.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте по количеству заразившихся коронавирусом. В стране зарегистрировано более 671 тыс. случаев COVID-19, более 33 тыс. человек погибли. Общее количество инфицированных в мире превысило 2,1 млн, из них более 549 тыс. вылечились, а 145 568 скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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