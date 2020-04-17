Ferrari против COVID-19: “Скудерия” начала производство респираторов и масок

17.04.2020, 15:20, Новости дня

Формулическая команда Ferrari продолжает сосредотачивать свои силы на противостоянии пандемии коронавируса в Италии. Автомобильная компания начала производство комплектующих для респираторов и масок.

Для этого компания выделила один из своих цехов на заводе в Маранелло специально для производства противовирусных средств защиты, сообщает официальный сайт "Формулы-1". Цех сфокусирован на создании респираторных клапанов и фитингов для масок.

Напомним, что сезон "Формулы-1" был поставлен на паузу, так и не начавшись. Стартовые этапы турнира были отменены, еще часть Гран-при перенесена. Представители мира гонок на распутье: кто-то утверждает, что сезон нужно начинать без зрителей, а кто-то — что его и вовсе не нужно начинать.

Напомним, что Италия является третьей страной после США и Испании по количеству зараженных коронавирусом: всего на Апеннинском полуострове зафиксировано около 170 тысяч случаев инфецирования, из которых 22 тысячи умерло, а свыше 40 тысяч выздоровело.