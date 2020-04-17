“Интер РАО”: экспорт электроэнергии из России может упасть на 50%

17.04.2020, 15:20, Новости дня

"Интер РАО" не исключает сокращения поставок российской электроэнергии за рубеж на 50% в 2020 г. на фоне теплой зимы и пандемии коронавируса, заявил глава Центра компетенций "Интер РАО" по торговой деятельности на оптовом рынке электроэнергии и мощности Александра Панина.

Компания уже видит сокращение экспорта на 50% из-за теплой зимы, даже до начала пандемии коронавируса. "Мы в этот год зашли вообще тяжело", — отметила Панина, сообщает "Интерфакс". Основные направления экспорта — Финляндия, Китай, страны Прибалтики. В странах Прибалтики потребление электроэнергии резко снизилось, на спрос в Китае повлияла пандемия COVID-19.

Снижение экспорта на 50% вполне возможно, "в наращивание объемов я не очень верю", пояснила Панина. При этом РФ останется экспортоориентированной страной.

"Интер РАО" — энергохолдинг, в состав которого входят электростанции в РФ и за рубежом совокупной мощностью 32,9 ГВт. Основной акционер компании — "Роснефтегаз" (27,63%). "ФСК ЕЭС" имеет 8,57%, "Интер РАО Капитал" — 29,56%, еще 34,24% акций находятся в свободном обращении.

"Интер РАО" выступает оператором экспорта и импорта электроэнергии. Поставки электроэнергии из РФ за рубеж составили в 2019 г. 20,05 млрд кВт.ч (+ 12,8% в годовом выражении).