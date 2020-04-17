Тотальная обсервация: губернатор Кубани сделал жесткое заявление

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17.04.2020, 15:20, Новости дня

Тотальная обсервация. Губернатор Краснодарского края сделал жесткое заявление. В рамках заседания регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 Вениамину Кондратьеву сообщили о том, сколько граждан прибывает на Кубань железнодорожным и авиационным транспортом, и какая часть из них отправляется в обсерваторы. Данные отчества свидетельствуют о том, что в изоляции находятся единицы.

Подобный расклад главу региона не устроил. Он дал поручение проработать этот вопрос, чтобы все прибывшие были помещены в обсерваторы. "Разницы между теми, кто прописан в Краснодарском крае и нет, быть не должно. Все должны быть изолированы, так как они могут приехать из очагов заражения", — заявил Вениамин Кондратьев.

Кроме того, губернатор Кубани распорядился продлить карантин до 30 апреля. "Учитывая тот факт, что пик заболевания еще не достигнут, и количество заболевших растет, после обсуждения ситуации с врачами я принял решение о продлении карантина. Эта мера является вынужденной. Мы не можем находиться на самоизоляции три недели и затем все обрушить", — говорит Вениамин Кондратьев.

Отметим, в период с 10 до 16 часов жители по-прежнему смогут перемещаться внутри муниципалитетов на личном транспорте. Для передвижения между муниципалитетами необходим красный пропуск. Общественный транспорт будет осуществлять перевозку пассажиров только в утреннее и вечернее время.

Отметим, сейчас Кубань находится на восьмом месте по количеству заболевших в стране. В половине районов края инфицированные отсутствуют. В регионе в настоящий момент — шесть очагов распространения заболевания. Большая часть случаев коронавируса зафиксирована в Краснодаре – 93 человека. Всего на Кубани сейчас 290 пациентов с COVID-19. 49 человек выздоровели, трое скончались.

Текст:

ГТРК "Кубань"



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