 

У модели Алёны Шишковой подозревают болезнь Юлии Началовой

17.04.2020, 15:17, Разное

Последние фотопубликации популярной модели Алёны Шишковой вызвали нешуточную тревогу у её подписчиков в Instagram. Поклонники подозревают наличие у любимицы заболевания, от которого ушла из жизни певица Юлия Началова.
Поводом для беспокойства фолловеров стал тот факт, что в последнее время модель начала скрывать поверхность своих рук на фотографиях. Она надевает на них перчатки или старается их прятать при съемке в определенных ракурсах. Те же фото, на которых руки красавицы видны отчетливо, по мнению подписчиков, звезда тщательно обрабатывает в фотошопе. Многие посетители микроблога Шишковой, знакомые с симптомами подагры, предполагают, что это заболевание может иметь место у модели. Примечательно, что не так давно данная болезнь стала причиной смерти популярной певицы Юлии Началовой.

Многие подписчики, переживающие за Алену Шишкову, не стесняются спрашивать у неё о подозреваемой проблеме в Instagram. Пока что хозяйка аккаунта уходит от прямого ответа, заявляя, что скрывает руки лишь из-за постоянной нехватки времени для поддержания достойного маникюра. Об этом пишет интернет-портал KP.RU.



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