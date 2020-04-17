 

«Мне нравятся естественные девушки»: Павел Табаков рассказал о ценностях жизни

17.04.2020, 15:17, Разное

Актер Павел Табаков поделился своими взглядами на жизненные ценности и приоритеты. На первом плане для него находится карьера, а о браке он не задумывается, хотя отдает предпочтение девушкам с естественной красотой.
Наследник громкой фамилии прекрасно понимает, что превзойти своего знаменитого отца ему не удастся. Он спокойно относится к тому, что его постоянно сравнивают с Олегом Табаковым и реально оценивает свой путь в искусстве. Вместе с тем успех ценой собственного здоровья кажется для 24-летнего актера неприемлемым. Преклоняясь перед авторитетом Табакова-старшего, он с горечью вспоминает о том, что в 29 лет отец перенес свой первый инфаркт, ставший следствием перенапряжения.

Поднявшись из низов, по словам сына, один из самых популярных артистов РФ позволил своим наследникам не думать о куске хлеба и вести безбедное существование. Наследство не делает Павла Табакова бездумным потребителем, он живет на деньги, которые зарабатывает своим часто нелегким трудом. Успех недавно вышедшего сериала «Колл-центр» не кружит ему голову, хотя и позволяет гордиться своей работой.

Один из самых завидных женихов страны о браке пока не задумывается, но откровенно рассказывает о том, каким для него выглядит идеал девушки. Прежде всего, молодой человек ценит естественность. Инстадивы с губами-лепешками вызывают у него искреннее удивление. Но природная внешняя красота, отмечает актер в беседе с Тиной Канделаки, должна сочетаться с глубоким внутренним содержанием.



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