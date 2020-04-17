 

Степан Джигарханян опроверг слухи о романе с Виталиной Цымбалюк-Романовской

17.04.2020, 15:17, Разное

Пасынок Армена Джигарханяна Степан негативно высказался о слухах якобы его отношений с бывшей супругой отчима Виталиной Цымбалюк-Романовской. По его словам, между ними не может быть никакой любви.
Виталина Цымбалюк-Романовская весной нынешнего года снова напомнила о себе. Начали распространяться слухи, что между пианисткой и пасынком ее экс-мужа Степаном Джигарханяном возникли любовные чувства. Некоторые поклонники поверили в это, учитывая благоприятное ее отношение к 54-летнему артисту, но он сам резко опроверг все эти домыслы.

Степан признался, что не мог не высказать собственное мнение о словах Виталины Цымбалюк-Романовской, особенно во время, когда людям приходится переживать сложности из-за распространения пандемии коронавируса. Он считает недопустимыми подобные заявления, а пиар на фоне старого скандала сын актера назвал низким и недостойным. Также Степан Джигарханян развенчал слухи о частых встречах с пианисткой, он пересекался с ней всего лишь несколько раз, не заметив с ее стороны симпатии в свой адрес.



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