Лена Катина из «Тату» рассказала о различиях американской и российской жизни

17.04.2020, 15:16, Разное

Певица Лена Катина из группы «Тату» пояснила Алле Довлатовой, чем отличается американская жизнь от российской. Не претендуя на глубину анализа, она поделилась своими впечатлениями.

Несмотря на высоты мирового уровня, которые были покорены исполнительницей в составе дуэта «Тату», а затем в сольном проекте, Катина не стремится продолжать свою карьеру в США, хотя и не собирается отказываться от жизни в этой стране. Осенью, если пандемия отступит, певице с её интернациональным брендом Lena Katina предстоят гастроли по странам Латинской Америки. Артистка никогда не хотела жить в чужой стране. Пять лет работы в США для неё оказалось достаточно, чтобы это понять.

Случаи, когда человеку удается «прижиться», для неё кажутся большой редкостью. Прежде всего, Лена Катина отмечает, что жизнь в Америке намного дороже, чем в России. Несмотря на расхваливаемый многими уровень медицины, рожать сына Александра от мужа словенского музыканта Сашо Кузмановича артистка приехала домой. Слишком важным для певицы оказалось присутствие в такой ответственный момент её близких.

Отмечая «расслабленность» американцев, их умение жить в состоянии «релакса», Катина вместе с тем подчеркивает, что внешнее дружелюбие носит поверхностный характер. У них просто нет той глубины, которой отличаются русские люди. Рассчитывать на бескорыстную помощь, считает она, не стоит. «Ни одному человеку я бы посреди ночи не позвонила с проблемой», — подчеркнула певица в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой».