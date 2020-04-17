«Богомолов уговорил меня раздеться»: Глюкоза рассказала об истории создания откровенного фото

17.04.2020, 15:16, Разное

Российская певица Глюкоза в передаче «Вечерний Ургант» сообщила, что Константину Богомолову придется заплатить за идею сфотографировать ее с обнаженной грудью. Наталья Ионова пояснила об истории скандального фотоснимка с Ксенией Собчак и Яной Раскаловой, из-за которого заблокировали ее аккаунт в социальной сети Instagram.

Идеей о создании необычной «валентинки» с Глюкозой, Ксенией Собчак и Яной Раскаловой поделился Константин Богомолов. Он предложил снять девушкам купальник и прикрыть друг другу грудь руками. Модели долго корректировали свою позу, но все же им удалось встать так, чтобы интимные места были прикрыты. Фотографом выступил муж Яны Раскаловой.

Глюкоза вспомнила, что откровенное фото она опубликовала в День влюбленных, после чего Instagram заблокировал ее. Многие подписчики 33-летней Натальи Ионовой жаловались, что певица исчезла из их ленты подписчиков. Теперь знаменитость жалеет о содеянном поступке и более не позволит никому управлять собой.

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