Анну Заворотнюк сравнили с ее знаменитой матерью на новом фото

17.04.2020, 15:16, Разное

В социальной сети Instagram появился снимок родной дочери известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анны. Рассматривая изображение, поклонники назвали ее точной копией матери.

Как отметила Анна Заворотнюк в личном микроблоге, сейчас все люди переживают крайне нелегкое время, иногда даже наступает отчаяние, но всем необходимо проявить больше терпения, внутренне собраться, сосредоточиться и верить, что период пандемии коронавируса обязательно пройдет.

Дочь известной российской актрисы довольно часто публикует посты в соцсетях, размышляя о возможностях людей, будущем и жизни в целом. Фанаты уверены, что девушка очень похожа на знаменитую мать: она такая же красивая, элегантная, аристократичная и изящная. По словам фолловеров, они желают крепкого здоровья Анастасии Заворотнюк, любят ее и поддерживают. «Потрясающее сходство», написал один из комментаторов.

Недавно Анна продемонстрировала поклонникам новые фотографии из ранее прошедшей фотосессии. Для получения хороших кадров девушка решила просто убрать волосы с лица, чем снова вызвала восхищение подписчиков, сравнивших младшую Заворотнюк с ее знаменитой родственницей. Последняя прежде тоже нередко носила такую прическу, к примеру, в известном сериале «Моя прекрасная няня».