МИД сообщил об увеличении числа принимающих россиян из-за рубежа городов

17.04.2020, 15:16, Новости дня

География рейсов по вывозу россиян из-за границы в Россию в скором времени будет расширяться, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат отметила, что на данный момент проводятся так называемые монорейсы, на которых граждан РФ вывозят по месту их постоянного проживания в стране, передает РИА «Новости».

«Такие полеты организуются в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Уфу, Казань, Красноярск, Новосибирск и Хабаровск. В ближайшее время география, как мы планируем и прорабатываем этот вопрос, будет расширяться», – отметила Захарова.

По ее словам, регионы готовы обеспечить взаимодействие друг с другом и с центром, чтобы вернуть своих жителей домой.

«Сегодня ночью в Москву должен вернуться рейс из Гоа с максимальной загрузкой. Как мы ожидаем, вернутся на Родину свыше 400 россиян», – добавила представитель ведомства.

18 апреля в течение дня из Бангкока самолеты привезут россиян в Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток, уточнила она.

«Буквально час назад было объявлено, что вывозной борт из Катманду сделает остановку в… Янгоне, чтобы забрать оттуда наших сограждан. Работа ведется, она очень сложная, она построена на учете большого количества аспектов и учете интересов граждан, которые находятся как за рубежом, так и на территории Российской Федерации», – отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что рейсы из Бангкока будут осуществлять авиакомпании «Сибирь» и «Уральские авиалинии».

14 апреля сообщалось, что российские авиакомпании с 6 апреля выполнили 22 вывозных рейса, в Россию вернулись почти 4 тыс. россиян. 15 апреля российские граждане, пожелавшие вернуться на Родину, вылетели из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву возвратным рейсом «Аэрофлота».