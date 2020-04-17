РПЦ заявила о материальных сложностях из-за коронавируса

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17.04.2020, 15:16, Новости дня

Русская православная церковь (РПЦ) находится в сложном материальном положении из-за коронавируса, сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Эта ситуация в целом тяжелая экономически для многих из нас, но она, естественно, сказывается и на храмах, это понятно. Естественно, в епархиях об этом думают и собираются каким-то образом поддерживать те приходы, которые больше испытывают сложности», – цитирует РИА «Новости» Легойду.

Он уточнил, что общецерковный бюджет складывается из пожертвований, поэтому Церковь сейчас находится в сложной ситуации.

По словам Легойды, многие прихожане взяли на себя непосредственную поддержку священнослужителей. 

«Священник и его семья живут исходя из того, что мы жертвуем на приход. <…> Я знаю, что во многих храмах прихожане сказали священнику, чтобы он номер карты сказал, своей или приходской, и сейчас жертвуют, перечисляют какую-то копеечку, чтобы поддержать духовенство своего храма», – добавил он.

Ранее в РПЦ рассказали о праздновании Пасхи в условиях коронавируса. 



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