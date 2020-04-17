 

Суд отказался госпитализировать в психбольницу задержанную у дома в Москве пенсионерку

17.04.2020, 15:16, Новости дня

Люблинский райсуд Москвы не стал принудительно госпитализировать 63-летнюю пенсионерку Наталью Шубину, задержанную за выход без спецпропуска в районе Текстильщики, сообщила адвокат Оксана Опаренко из организации «Правозащита Открытки», которая представляет интересы пенсионерки.

«После задержания полицейские передали женщину врачам психиатрической больницы № 13, где прошло выездное заседание Люблинского суда. Врачи и полиция настаивали на принудительной госпитализации женщины. Однако и я, и сама Шубина, и прокуратура были против такого решения. В итоге суд принял решение отказать полиции и врачам в их требовании. Шубину сейчас отпустят домой, ее сопровождает сын», – отметила защитник, передает ТАСС.

Пенсионерка ранее не была на учете в психоневрологическом диспансере, не состоит там и сейчас, заверила Опаренко.

«Из хронических заболеваний у нее только проблемы с сердцем, так что желание отправить Шубину в психиатрическую больницу было вызвано лишь ее нервной реакцией на задержание», – добавила она.

Полицейские сами нарушили несколько нормативных актов в ходе задержания, утверждает адвокат.

«Во-первых, она вышла в магазин, который находится в пределах 100 м от ее дома. Во-вторых, полицейские требовали от нее спецпропуск, который полагается автомобилистам и тем, кто передвигается на общественном транспорте. А она передвигалась исключительно пешком», – подчеркнула Опаренко.

Защита планирует обжаловать действия полицейских, но не может сделать этого на текущий момент, поскольку суды закрыты на самоизоляцию.

Ранее в Сети опубликовали видеозапись задержания пенсионерки, автор ролика сообщил, что правоохранители пытаются задержать его мать. Московская полиция начала проверку по этому факту.



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