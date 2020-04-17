Проректор ВШЭ оценила последствия возможной отмены ЕГЭ в 2020 году

17.04.2020, 15:16, Новости дня

Отмена или перенос сроков ЕГЭ в 2020 году может привести ко множеству проблем, считает проректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Валерия Касамара.

Касамара заявила, что, на ее взгляд, такое развитие ситуации может «травмировать абитуриентов», передает «Ридус».

«Когда люди в течение двух лет готовились к одним экзаменам, а потом их переформатируют в такие короткие сроки, то, кроме сбоев, мы ничего не получим», – пояснила она.

Кроме того, необходимо учитывать интересы юношей, которые в установленные сроки проходят военные сборы.

Также, по мнению проректора НИУ ВШЭ, российские вузы не готовы вновь ввести традиционные экзамены при приеме: «Это большая нагрузка на вузы, потому что у большинства российских вузов уже нет внутренних экзаменов и прием ведется по ЕГЭ или по результатам олимпиад общероссийских. Поэтому в данной ситуации я бы все-таки предпочла сдавать ЕГЭ. Хотя сейчас все дезориентированы, как это будет проходить онлайн, появляется много вопросов. Прежде всего из-за большой нагрузки на сети, они часто не выдерживают и дают сбои».

По мнению эксперта, снять нагрузку с сетей можно, если увеличить количество дней, в которые проводится единый государственный экзамен.

«Количество вариантов по каждому направлению достаточное для того, чтобы их разбить на несколько дней. На осень я бы не переносила, потому что (министр науки и высшего образования РФ Валерий) Фальков заявил, что не исключает, что новый учебный год начнется в онлайне. Сейчас надо завершить этот год и спокойно приступить к следующему», – добавила Касамара.

Ранее врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что решение о корректировке сроков проведения ЕГЭ может быть принято после майских праздников.