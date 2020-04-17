 

Кремль выразил признательность Индии за поставку медикаментов для борьбы с COVID-19

17.04.2020, 15:16, Новости дня

Москва признательна Индии за решение направить в Россию медикаменты для борьбы с коронавирусом, этот шаг отвечает духу партнерства между двумя странами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В Москве с удовлетворением и признательностью восприняли решение индийского правительства поставить в Россию партию медикаментов для борьбы с коронавирусом», – приводит его слова ТАСС.

«Расцениваем это решение индийских коллег как действенный шаг в русле реализации договоренностей о сотрудничестве в борьбе с новой инфекцией, достигнутых в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди 25 марта этого года», – добавил пресс-секретарь российского лидера.

«В Москве прекрасно понимают, что Индия, которая сама переживает нелегкие времена в плане борьбы с эпидемической угрозой, приняла это решение, руководствуясь общим духом партнерства между двумя странами», – отметил Песков.

Напомним, Индия поставит в Россию миллионы таблеток препарата гидроксихлорохин, а также парацетамол в ближайшее время для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.



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