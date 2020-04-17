Мнение: Мы и они

17.04.2020, 15:10, Разное

Несколько дней назад Левада опубликовал опрос, в котором три четверти опрошенных сказали, что Путин выражает интересы олигархов и силовиков. Однако не Путин здесь интересен как таковой. С Путиным как раз особых вопросов нет – ныншений карантин только начинается, а значит, негативное отношение к сбежавшему в кусты президенту будет только усиливаться. Прежняя модель, где мудрого и слегка усталого от забот руководителя нагло обманывают вороватые и нерадивые подчиненные, уже не работает. Демонстрация личной трусости напрочь сносит культивируемый ранее брутальный образ. В общем, здесь как раз все нормально: отношение к Путину теперь будет меняться, и только в одну сторону. Остановить этот процесс может только только какой-то из ряда вон выходящий сюжет, где подмоченная репутация испуганного и бросившего народ главного начальника вдруг резко улучшится. Такой сюжет себе представить сегодня практически невозможно, да и сам начальник должен продемонстрировать качества, которых у него на самом деле нет и никогда не было.

Интересно здесь другое. Опрос показывает, что в массовом сознании есть народ, а есть силовики и олигархи. И коллективное бессознательное воспринимает их как нечто отдельное и практически враждебное. "Мы и они". Деление на своих и чужих. После Февраля массовые расправы над городовыми и офицерами имели тот же психологический подтекст: народ воспринимал их как врагов, а потому психологическая установка, подкрепленная сломавшимся страхом, привела к подобной реакции.

По сути, уже формируется база гражданской войны, где за саму принадлежность к сословию "силовиков" и "олигархов" будет чиниться расправа. Как водится, без излишних формальностей. Потом, конечно, будут снимать слезливые фильмы о тонких и чувствительных натурах, попавших в руки взбесившейся черни, но это будет потом. Презрение и брезгливость со стороны знати в отношении народа рано или поздно находит ответный отклик. Пока это отчуждение, но оно очень быстро способно превратиться во враждебность и ненависть.

И с этим поделать сегодня уже ничего нельзя. Кризис и катастрофа требуют ясного и очень упрощенного ответа на вопрос "кто виноват". В кризис вообще не до сложных вопросов и тем более сложных решений. Пока еще власть держит обстановку террором, но рано или поздно она рухнет. А при таком чудовищном управлении рухнет скорее рано, чем поздно. И тогда опросы о доверии к великому руководителю будут проводиться непосредственно на месте. Только тогда они будут носить совершенно другой характер, а доверие к президенту станет, скорее, отягчающим признаком и основанием для выненсения приговора на месте.

Кризис – штука психологически крайне специфическая. В него тяжело и долго входят, но это дорога в один конец. Разочарование практически невозможно развернуть обратно. Пропаганда слишком долго культивировала образ Отца нации, и когда этот образ в один момент рассыпался, склеить его будет совершенно невозможно. Простить могут многое, но это не тот случай.