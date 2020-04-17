 

Ведунья Саона призвала Аллу Пугачеву не пользоваться пластическими операциями из-за риска смерти

17.04.2020, 15:09, Разное

Известная российская исполнительница Алла Пугачева может умереть, если согласится на проведение новой пластической операции. Об этом заявила ведунья и таролог Саона.
Согласно ее мнению, нынешний год станет переломным для Аллы Пугачевой, которая якобы желает обычной тихой и спокойной семейной жизни. Ссылаясь на карты, ведунья сообщила, что Примадонна отечественной эстрады устала от всего, ей надоели различные тусовки и светские мероприятия, включая и повышенное внимание к собственной личности.

Таролог заметила, что прошедший день рождения популярной певицы подведет определенную черту в жизни российской эстрадной звезды, которая стала теперь боязливой и сентиментальной. Саона сделала предостережение для Аллы Борисовны в области здоровья, призвав ее прекратить изматывать себя пластическими операциями и всяческими диетами, все это только негативно сказывается на самочувствии Пугачевой, а вмешательство хирургов способно лишь привести к возможной смерти отечественной знаменитости.

Саона уверена в наличии проблем в личной жизни и у Кристины Орбакайте. Примадонна будто бы, как гласят карты, поможет ей в решении неких вопросов бытового характера, а к концу текущего года она подарит внуку Никите Преснякову один из собственных объектов недвижимости. С чем связано такое намерение 71-летней исполнительницы, таролог не знает.



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