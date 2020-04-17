 

Садальский раскрыл «секреты» шоу Леры Кудрявцевой

17.04.2020, 15:09, Разное

Садальский уверен, что все «секреты», обсуждаемые в шоу ведущей Леры Кудрявцевой, на самом деле заранее подготовлены. В передаче нет ни капли искренности, заявил он в прямом эфире в Instagram.
Обсуждая в программе «Секрет на миллион» скандальные подробности биографий известных людей, авторы шоу не допускают какой-либо импровизации. На самом деле все вопросы в конвертах заранее обсуждаются с героями, а их ответная реакция планируется. Об этом ему стало известно якобы из рассказа актрисы Елены Прокловой. По мысли режиссера, она должна была сыграть мизансцену, показав, что вопрос для неё неприятен. «Ленка покорчилась, сыграла и сожгла конверт», — рассказал Стас Садальский. И это в то время, когда зрителей постоянно уверяют, что программа абсолютно прозрачна, а вопросы являются полной неожиданностью для знаменитостей.

Разоблачая «кухню» «Секрета на миллион», известный правдолюбец, по мнению поклонников, стремится разоблачить обман. На вопрос участника его прямого эфира, был ли Садальский в числе приглашенных на передачу НТВ, он ответил утвердительно. Вместе с тем артист подчеркнул, что продюсеры, очевидно, опасаются его непредсказуемости. Из чувства справедливости он готов открыто озвучить свое мнение, даже если оно не совпадает с общепринятым.



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