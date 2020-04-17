Набиулина отрицательно оценила идею раздачи россиянам «вертолетных денег»

17.04.2020, 15:09, Разное

Эльвира Набиулина назвала нецелесообразной раздачу денег народонаселению в условиях пандемии коронавируса. «Вертолетные деньги», как председатель Центробанка РФ назвала материальную помощь, не позволят преодолеть кризис, заявила чиновница в трансляции на официальном канале ЦБ в YouTube.

Меры по раздаче денег применяются только в крайних случаях, отметила Эльвира Набиулина. В РФ существуют разные инструменты для поддержки россиян и ими правительство активно пользуется. Кроме того, глава ЦБ заявила, что финансовое учреждение и дальше продолжит снижать ключевую ставку, повышать ее в ближайшее время не планируется.

Раздавать деньги всем желающим россиянам ранее рекомендовали Сергей Гуриев, Константин Сонини, Абхиджит Банерджи и другие экономисты. Они считают, что это позволит избежать «социального взрыва», который произойдет, если не оказывать помощь народу. Так, единовременные пособия уже выплачиваются в некоторых европейских странах.