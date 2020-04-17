Мнение: Тайна путинской ипотеки

17.04.2020, 15:06, Разное

Путин запустил программу льготной ипотеки, снизив ставку ипотечного кредитования до 6,5% годовых. Так и сказал президент на совещании по вопросам развития строительной отрасли: «В рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн руб. в регионах и до 8 млн руб.— в Москве и Санкт-Петербурге».

Нашел видеоверсию путинской манны небесной для ипотечников. Послушал. Мне показалось, что Путин и сам не понял, как снижение ставки ипотечных кредитов может подхлестнуть ипотечный рынок и поможет сохранить строительную отрасль в посткоронавирусное время. Я тоже не понял.

Кто-нибудь может объяснить, это правда, что у людей, которым до эпидемии коронавируса и кризиса ипотека была не по карману, сейчас появятся деньги на ипотеку под 6,5% годовых?

И еще. Если сейчас, в условиях борьбы с коронавирусом и кризиса в стране нашлись деньги на запуск льготного ипотечного кредитования, почему ипотечную ставку нельзя было снизить раньше?

Или я чересчур много хочу знать? И ответы на мои вопросы содержат информацию, приравненную к гостайне?

Рис. отсюда