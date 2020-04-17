Противники США проверяют военную готовность страны на фоне пандемии

17.04.2020, 14:58, Новости дня

ВАШИНГТОН – Череда враждебных действий со стороны Ирана, России и Северной Кореи за последние двое суток стала проверкой готовности американских вооруженных сил за рубежом, в то время как США продолжаются бороться пандемией коронавируса.

«Мы продолжаем стоять на страже, – заверил министр обороны Марк Эспер в интервью NBC в четверг. – Я совершенно уверен, что мы на 100 процентов готовы справиться с любыми угрозами и любыми противниками».

Пентагон опубликовал видео, в котором зафиксированы неоднократные «опасные подходы» 11 судов Корпуса стражей Исламской революции к шести американским судам в международных водах Персидского залива в среду. Иранцы подошли на расстояние 10 метров от носовой части катера береговой охраны США «Мауи».

В международном воздушном пространстве над Средиземным морем российский истребитель Су-35 произвел опасный перехват американского самолета-наблюдателя P-8A Poseidon, совершив маневр менее чем в 10 метрах от самолета американской миссии. По данным ВМС США, экипаж P-8A после инцидента сообщил о турбулентном шлейфе, который держался около 40 минут.

Командующий Европейским командованием Вооружённых сил США и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европ генерал Тод Уолтерс назвал маневр «неуместным» и «непрофессиональным», добавив, что Москве сообщили о недовольстве США этим инцидентом.

Космическое командование США также сообщает, что в среду Россия провела испытание противоспутниковой ракеты.

За день до этого Северная Корея испытала несколько крылатых ракет малой дальности, запустив их в направлении Японского моря.

Эта серия действий со стороны противников и соперников США, вероятно, направлена на проверку военной готовности страны на фоне пандемии коронавиируса, считает старший директор Центра по военной и политической власти Фонда защиты демократий Брэд Боуман.

«Без сомнения, они видят редкую возможность в ситуации, когда Соединенные Штаты переживают сложный период из-за COVID-19. Нравится нам это или нет, но это наблюдаемый параметр, который повлиял на готовность», – говорит он.

Боуман также отметил всплеск военной активности Китая в Южно-Китайском море, в то время как американские авианосцы в Тихоокеанском регионе остаются незадействованными.

Авианосец «Теодор Рузвельт», на котором зафиксирована вспышка коронавируса, пришвартован у берегов Гуама, авианосец «Рональд Рейган» проходит плановое техобслуживание в Японии, а авианосец «Нимиц» находится на карантине в штате Вашингтон.