Рекордный прирост больных COVID-19 в России фиксируется шестой день подряд

17.04.2020, 14:58, Новости дня

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в России с начала вспышки болезни достигло 32007 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

За последние сутки число инфицированных увеличилось на 4070, это новый ежедневный рекорд, рекордный прирост больных фиксируется шестой день подряд.

Умер за сутки 41 человек с COVID-19 – это тоже рекордный показатель. Всего с начала эпидемии умерли 273 человека.

С начала вспышки болезни 2590 человек выздоровели. За неделю количество зафиксированных случаев болезни выросло почти в 3 раза, неделю назад, 10 апреля, их было 11 917.

В стране не осталось ни одного региона без зарегистрированных пациентов с COVID-19, больше всего инфицированных в Москве.