Макрон поблагодарил Путина за помощь в возвращении французов

17.04.2020, 14:53, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину за помощь в возвращении французских граждан и перевозку медсредств и оборудования.

В пятницу по инициативе французской стороны состоялся разговор между главами государств, сообщается на сайте Кремля.

Президенты сообщили друг другу о мерах, принимаемых в обеих странах, направленных на минимизацию социально-экономических последствий распространения коронавируса.

«Эммануэль Макрон поблагодарил за содействие в вопросах возвращения на родину французских граждан и обеспечения условий для транспортировки через территорию РФ во Францию медицинских средств и оборудования», – говорится в сообщении.

Лидеры выразили настрой на сохранение динамики развития двустороннего сотрудничества и отметили важность установившегося контакта между главами правительств стран.

«Также обсуждалась возможность организации рабочей встречи лидеров стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН в формате видеоконференции. Были затронуты и некоторые другие вопросы международной повестки дня, включая урегулирование внутриукраинского конфликта», – отметила пресс-служба Кремля.

Отметим, что президенты РФ и Франции последний раз общались 26 марта, перед онлайн-саммитом G20.

Карантин во Франции продлен до 11 мая. Пожилым людям и людям из группы риска рекомендовано продолжать самоизоляцию до середины июня. Университеты будут продолжать удаленную работу и не откроются раньше сентября.