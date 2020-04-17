МИД назвал решение Трампа приостановить финансирование ВОЗ контрпродуктивным

17.04.2020, 14:53, Новости дня

Решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) является контрпродуктивным и безответственным, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Мы считаем контрпродуктивными и, мягко говоря, безответственными решения Вашингтона о приостановке выплат взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения, а также попытки этой страны возложить на Всемирную организацию здравоохранения вину за происходящее у себя дома, в США, и выставить ее крайней в условиях разрастающейся пандемии», – приводит ее слова РИА «Новости».

«Обвинения Всемирной организации здравоохранения в пассивности, непрозрачности, тем более в злонамеренности абсолютно беспочвенны», – сказала Захарова.

По ее словам, ВОЗ на всех этапах развития пандемии действовала в рамках своего мандата, а также в строгом соответствии с установками государств-членов и основываясь на научных данных.

Напомним, Трамп сообщал, что Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ. Американский лидер также обвинил ВОЗ в том, что новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео обвинил ВОЗ в невыполнении работы по коронавирусу. Россия призвала США воздержаться от атак на ВОЗ.

Между тем спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что планирует оспорить решение главы Белого дома Дональда Трампа о приостановке финансирования ВОЗ.

США заявили о призыве лидеров G7 реформировать ВОЗ.