 

Украинцы оказались одними из главных нарушителей карантина в мире

17.04.2020, 14:53, Новости дня

Американская корпорация Apple сделала публичным доступ к анонимным данным об использовании приложения AppleMaps, чтобы отслеживать перемещение людей в условиях пандемии коронавируса.

Выяснилось, что украинцы являются одними из главных нарушителей карантина в мире, передает Texty.org.

По данным статистики компании видно, как в разных странах люди соблюдают карантин. При этом украинцы не ограничивают себя в пеших прогулках и поездках на личном транспорте.

По состоянию на 13 апреля, согласно данным Apple, в стране стали ходить пешком лишь на 49% меньше, в сравнении с началом года. Ездить на машине стали реже на 35%.

В Италии эти же показатели за такой же период упали на 88% и 85% соответственно, в Испании – на 90% и 82%, а в Британии – на 73% и 70%.

На сегодняшний день на Украине 4,6 тыс. человек вирус-положительных. Умерли 125 человек.

Ранее Владимир Зеленский признался, что устал в борьбе с распространением коронавируса. Также он объявил награду за вакцину от коронавируса. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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