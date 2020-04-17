Ученые установили, как и сколько раз можно очищать респираторы от коронавируса

17.04.2020, 14:50, Разное

Респираторы N95 можно обеззараживать некоторыми методами без угрозы их функции не более двух или трех раз. Это показало новое исследование, поведенное в американском Национальном институте аллергии и инфекционных болезней. Оно опубликовано на MedRxiv, ресурсе, предназначенном для работ, которые еще не прошли научного рецензирования.

Это было первое исследование очистки масок и респираторов, в котором использовался настоящий новый коронавирус SARS-CoV-2. The New York Times указывает, что Национальные институты здоровья опубликовали это исследование в срочном порядке, поскольку оно может сыграть важную роль во время кризиса нехватки индивидуальных средств защиты.

Согласно исследованию, ультрафиолет и парообразная перекись водорода эффективно уничтожают новый коронавирус SARS-CoV-2, не повреждая респираторы после двух кругов очистки. После третьей очистки при помощи этих методов фильтрация оставалась «приемлемой».

Очистка респираторов сухим жаром (70 градусов) занимала час, средства защиты выдерживали две таких очистки.

Метод с использованием перекиси водорода был более быстрым, очистка происходила примерно за 10 минут. Ультрафиолету требовалось на это около часа.

Ученые также проверили, как работает очистка респираторов этиловым спиртом. Этот метод они не рекомендуют, поскольку после его использования функция респираторов страдала.