Налоговая соберет информацию о каждом россиянине, чтобы определить доходы каждого домохозяйства

17.04.2020, 14:42, Новости дня

Депутаты госдумы во втором чтении приняли законопроект о создании единого федерального регистра, в котором соберут данные о всех, кто проживает на территории России.

Оператором единой информационной системы назначили Федеральную налоговую службу (ФНС), она же будет отвечать за безопасность ресурса и защиту персональной информации.

ФНС планирует собрать в одном месте следующие данные:

фамилию, имя, отчество,

дату и место рождения (и смерти),

пол,

СНИЛС, ИНН,

семейное положение и родственные связи и другие данные.

В ФНС составят так называемый “золотой идеальный профиль” гражданина из 30 видов разных сведений от 12 поставщиков, рассказал замруководителя Федеральной налоговой службы Виталий Колесников.

“Реестр позволит выстроить на основании данных человека его семейные связи, соответственно, потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать соответственно, правительству, президенту те помощи, которые будут нужны именно в данном случае”, – отметил Колесников.

Помимо данных граждан России, в систему попадут сведения об иностранцах и лицах без гражданства, временно или постоянно проживающих в Российской Федерации, либо признанных беженцами или получивших временное убежище в стране.

Центр обработки данных сведений регистра населения будет находиться в городе Городец Нижегородской области.

Законопроект о создании регистра был инициирован правительством РФ, которое сейчас возглавляет Михаил Мишустин, бывший глава Федеральной налоговой службы РФ.