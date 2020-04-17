Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

17.04.2020, 14:30, Разное

Интервью Александра Гудкова, где он пояснил о предложении руки и сердца своей таинственной избраннице, вызвало повышенную активность у его поклонников. Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.

Первоначальной версией стала женитьба на представительнице журнала Tatler и стилистке Марии Чекалиной. В её пользу говорили когда-то существовавшие между героями романтические отношения. Дополняли предположения слухи о беременности журналистки. Необходимо подчеркнуть, что собиралась вся информация буквально по крупицам.

Ранее Чекалина перестала публиковать в сети снимки в полный рост. Мама Гудкова заявляла о том, что она мечтает о внуках. Сам комик не хочет, чтобы его будущую жену называли «старородящей». Также в СМИ активно распространяется история личной жизни актера и телеведущего, но героиней является уже другая девушка. Это Александра из Риги, в которую, как уверяет часть фанатов, «жестко влюблен» «их Александр». А другая часть предполагает, что брак заключен еще полгода назад, а свадьбу пара может сыграть на берегу Рижского взморья.