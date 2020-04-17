Huawei P40 признали лучшим камерофоном 2020 года

17.04.2020, 14:30, Разное

Флагманские смартфоны Huawei P40 оказались лучшими камерофонами нынешнего года, согласно версии всемирной некоммерческой ассоциации TIPA. С таким заявлением выступили представители китайской компании.

В официальном заявлении TIPA World Awards сообщается, что мобильные аппараты Huawei P40 P40 Pro P40 Pro+ сделали большой шаг по части возможностей фотографии, созданной на смартфоне. Специалисты отметили предназначенные для оптимизации тона и текстуры кожи механизмы баланса белого на платформе искусственного интеллекта, в существенной мере расширенный динамический диапазон и качество съемочного процесса в условиях плохого освещения. Также эксперты смогли оценить функции фокусировки и систему XD Fusion Engine, которая способствует плавной работе зума и оптимизации качества картинки. Положительно оценили Huawei P40 Pro аналитики DxOMark, которые поставили камере аппарата самую высокую оценку на текущий момент среди всех имеющихся на рынке смартфонов.

Ассоциация Technical Image Press Association работает почти 30 лет на рынке, он представляет три десятка журналов из разных государств планеты, в том числе восьми европейских. Каждый год представители ассоциации отдают собственные голоса за лучшие гаджеты, которые возникли в течение года. При рассмотрении того или иного экземпляра они учитывают передовые технологии и инновации, удобство при использовании, внешний вид, соотношение производительности и стоимости.