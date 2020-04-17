Nubia выпустит в апреле смартфон Play 5G

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17.04.2020, 14:30, Разное

Руководитель бренда Nubia Ни Фей пояснил о некоторых особенностях нового смартфона Play 5G. В социальной сети Weibo топ-менеджер обнародовал несколько изображений, сделанных камерой этого мобильного устройства.
Предстоящий девайс Nubia Play 5G ориентирован на молодых потребителей, он получил от разработчиков квадрокамеру с главным модулем на 48 Мп и фронтальную на 12 Мп. Какой-либо информации о дополнительных модулях на текущий момент нет, но специалисты предположили, что аппарат будет оснащен макрообъективом, широкоугольной оптикой и датчиком глубины. Ранее появившиеся в интернете утечки дали понять, что смартфон Nubia Play 5G сооружен на платформе процессора Qualcomm Snapdragon 765G с функцией поддержки сети пятого поколения. Помимо того, девайс сможет предложить потенциальным клиентам аккумулятор с довольно впечатляющим объемом 5100 мАч и скоростную зарядку на 30 ватт. Официальная презентация данного мобильного устройства состоится 21 апреля, о его цене ничего не сообщается.

Азиатский бренд Nubia появился на рынке восемь лет назад благодаря китайской фирме ZTE. В 2015 году он превратился в самостоятельную структуру. Несколько дней назад компания пояснила о появлении на мировом рынке игрового смартфона Red Magic 5G, устройство можно купить в Сингапуре, США и Европе. Технические особенности гаджета заключаются в батарее на 4500 мАч, дисплее на 6,65 дюйма и тройной основной камере.



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