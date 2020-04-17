Крисси Тейген и Джон Ледженд хотят помочь папарацци подставными ссорами и пончиками

17.04.2020, 14:25, Разное

В нынешнее сложное для многих время не только пандемии, но и экономического кризиса под ударом оказывается множество работников, которых увольняют и освобождают от их обязанностей крупные корпорации. Но даже в этой ситуации незаслуженно забытыми оказываются… бедные папарацци — так, во всяком случае, думают модель и телеведущая Крисси Тейген и ее супруг Джон Ледженд. Пара всерьез задумалась о том, что пока все звезды остаются дома и крайне редко демонстрируют новых (или старых) возлюбленных, бедным фотографам попросту нечего снимать и делать. Своими мыслями по этому поводу Крисси даже поделилась в Twitter:

Знаете, кто сейчас действительно страдает? Папарацци — ведь им некого снимать. Некоторые из них прямо сейчас торчат возле моего дома в ожидании прогулки, которая вряд ли случится, какого-то события, которому не суждено произойти. Думаю, что я все же подкину им что-нибудь.

После этой фразы Крисси обратилась к своим подписчикам за помощью:

Помогите мне поднять нашу экономику. Что мне придумать — подставную ссору? Я должна заплакать? Протащить свою мать к машине, словно я какое-то животное?

Крисси Тейген во время прогулки 15 апреля, Лос-АнджелесКак показали последующие кадры, сделанные папарацци возле дома Тейген и Ледженда в среду вечером, никакой из этих вариантов она в итоге не разыграла. Зато Джон появился в кадре с коробкой пончиков, указывая на которую, он многозначительно смотрел на фотографов. Но те, по словам Крисси, намека не поняли:

Мы хотели просто дать им пончиков, но они их не взяли.

По-видимому, папарацци попросту не смогли понять, что именно хочет сделать Джон. Или же —что также вероятно — не меньше героев своих съемок блюдут гигиену, а потому стараются не брать из чужих рук посторонние предметы. В любом случае, возможно, в следующий раз попытка пары помочь бедным авторам снимков, увенчается успехом.

Джон Ледженд и его “подношение” папарацциНапомним, что сейчас Крисси и Джон живут в просторном особняке в районе Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес, который приобрели в 2016 году за 14 миллионов долларов (ранее этот дом принадлежал Рианне). Там пара и их двое детей —дочка Луна и сын Майлз — и проводят карантин. Компанию же им составляют мать Крисси и… несколько работников по дому, которых Тейген решила не отпускать домой. Телеведущая подчеркивает, что насильно в своем доме никого не держит. Между тем в ее команду суперпомощи входят несколько нянь, менеджер по дому и помощники. Также пара недавно приобрела красивый лофт на Манхэттене, навестить который Тейген и Ледженд скорее всего смогут уже после карантина.