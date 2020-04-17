ЕС настаивает на добровольном использовании приложений, отслеживающих контакты пользователя

17.04.2020, 14:20, Новости дня

Власти ЕС призывают все 27 стран-членов добровольно использовать приложения для отслеживания контактов пользователей мобильных телефонов и применять аналогичные стандарты для обеспечения совместной работы национальных систем здравоохранения в борьбе с распространением коронавируса, сообщает портал Тechxplore.com.

В настоящее время коронавирус заразил более 850 тысяч жителей ЕС, из которых около 90 тысяч человек скончались. Так как вскоре все страны начнут ослаблять ограничения на передвижение между государствами, очень важно, чтобы у врачей была возможность оперативно отследить контакты вновь выявленных заболевших, а не проводить многочасовые и не всегда результативные опросы о том, с кем и когда встречался человек. С этой целью предлагается применять созданное группой ученых из ЕС приложение, которое соблюдает все права личности и защиты персональных данных. Главной целью нового приложения является получение ответа на вопрос с кем контактировал человек, а не где он был, поэтому данные о местоположении пользователя не собираются, уверяют разработчики.

Европейские чиновники называют разработанный механизм прозрачным и вызывающим доверия и предлагают устанавливать отслеживающие программы добровольно, при этом эксперты уверены, что нельзя ни в коем случае вводить наказание за отказ от установки приложения. Только при массовой установке отслеживающего контакты приложения, которое использует для фиксации встреч протокол Bluetooth, можно будет сдержать волну дальнейшего распространения коронавируса, резюмировали авторы инициативы.