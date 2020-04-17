В РФ представлен мощный беспроводной пылесос Samsung Jet Wall Mount

17.04.2020, 14:17, Разное

Южнокорейская корпорация Samsung начала продавать на территории РФ беспроводные пылесосы Jet Wall Mount. В числе плюсов этой техники – продолжительный период автономной работы и высокая мощность.

Пылесосы Samsung Jet Wall Mount получили от разработчиков пятиступенчатый механизм фильтрации с приспособлением, улавливающим 99,9% микрочастиц, в том числе и мелкие аллергены. Фильтр после прекращения уборки можно промыть чистой жидкостью для сохранения эффективности очистки воздуха на высоком уровне. Также довольно просто отсоединить контейнер для отходов и ополоснуть его.

В пылесосах Samsung задействован цифровой инкреторный двигатель, способный генерировать силовую установку до 200 Вт, а технология Jet Cyclone выдает 27 циклонных микропотоков воздуха в целях предотвращения потери мощности всасывания. Емкость внедренного аккумулятора составляет 3000 мАч, его хватает на один час уборки в доме. По словам представителей южнокорейского технологического гиганта, по завершению 500 циклов заряд/разряд батареи сохраняет 70% первоначального объема. Данный агрегат является съемным, его несложно заменить на резервный, тем самым, увеличив срок функционирования до 120 минут.

Предусматривается в Jet Wall Mount цифровой экран для отображения заряда батареи, режима работы и прочей информации, он также пишет владельцу о засорении насадки и неверной установке. В комплекте с новинкой поставляется зарядная станция, позволяющая хранить пылесос на стене для экономии места. Агрегат можно применить как автономное средство, чтобы оперативно продолжать уборку после перерыва.

Пользователи оценят и моторизованную турбощетку, которая вращается со скоростью 3750 о/с, созданную из мягкого ворса с антистатическими серебряными нитями, щетку Soft Action, турбощетку Pet Care для удаления шерсти на мебели и гибкую насадку для уборки в труднодоступных местах. Приобрести пылесос от Samsung можно в магазинах ее партнеров или на сайте компании по цене от 29 990 рублей.