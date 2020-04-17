Фирма AMD готовит четырехъядерные процессоры Ryzen 3 на архитектуре Zen 2

17.04.2020, 14:17, Разное

В середине прошедшего года фирма AMD реализовала выпуск настольных процессоров Ryzen 3000 семейства Matisse, базирующихся на архитектуре Zen 2 и включающих модели Ryzen 5, Ryzen 7 и Ryzen 9. В выпуске не оказалось Ryzen 3, однако в текущем году данный недочет будет компанией исправлен.

По словам известного сетевого источника momomo_us, имеются свидетельства о том, что готовятся два новых процессора Ryzen 3 серии 3000. Таковыми будут Ryzen 3100 и Ryzen 3300X, призванные составить конкуренцию предстоящим чипам Core i3 из Comet Lake-S. Анонсируется, что обе новинки будут четырехъядерными на восемь потоков. Подобно другим процессорам Matisse, для них будет использована чипсетная однокристальная компоновка с ядрами Zen 2, при этом половина ядер будут отключенными. Обоим чипам будет характерна кеш-память третьего уровня на 16 Мб и второго уровня на 2 Мб.

Для процессоров Ryzen 3100 и Ryzen 3300X характерна максимальная тактовая частота в 3,9 ГГц и 4,3 ГГц соответственно. Показатель уровня TDP обеих новинок достигнет 65 Вт. Аналогично остальным процессорам Matisse, Ryzen 3 смогут поддерживать интерфейс PCIe 4.0 и память DDR4-3200, что, по мнению разработчиков, обеспечит их успешную конкуренцию с готовящимися Core i3.

Цена на процессоры Ryzen 3 серии 3000 пока не озвучена, однако предполагается, что слишком высокой она не будет и не превысит уровень в 150 долларов США. Источники допускают, что, наряду с образцами новых процессоров AMD будет анонсирован и среднеуровневый чипсет B550.