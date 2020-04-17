 

Фирма AMD готовит четырехъядерные процессоры Ryzen 3 на архитектуре Zen 2

17.04.2020, 14:17, Разное

В середине прошедшего года фирма AMD реализовала выпуск настольных процессоров Ryzen 3000 семейства Matisse, базирующихся на архитектуре Zen 2 и включающих модели Ryzen 5, Ryzen 7 и Ryzen 9. В выпуске не оказалось Ryzen 3, однако в текущем году данный недочет будет компанией исправлен.
По словам известного сетевого источника momomo_us, имеются свидетельства о том, что готовятся два новых процессора Ryzen 3 серии 3000. Таковыми будут Ryzen 3100 и Ryzen 3300X, призванные составить конкуренцию предстоящим чипам Core i3 из Comet Lake-S. Анонсируется, что обе новинки будут четырехъядерными на восемь потоков. Подобно другим процессорам Matisse, для них будет использована чипсетная однокристальная компоновка с ядрами Zen 2, при этом половина ядер будут отключенными. Обоим чипам будет характерна кеш-память третьего уровня на 16 Мб и второго уровня на 2 Мб.

Для процессоров Ryzen 3100 и Ryzen 3300X характерна максимальная тактовая частота в 3,9 ГГц и 4,3 ГГц соответственно. Показатель уровня TDP обеих новинок достигнет 65 Вт. Аналогично остальным процессорам Matisse, Ryzen 3 смогут поддерживать интерфейс PCIe 4.0 и память DDR4-3200, что, по мнению разработчиков, обеспечит их успешную конкуренцию с готовящимися Core i3.

Цена на процессоры Ryzen 3 серии 3000 пока не озвучена, однако предполагается, что слишком высокой она не будет и не превысит уровень в 150 долларов США. Источники допускают, что, наряду с образцами новых процессоров AMD будет анонсирован и среднеуровневый чипсет B550.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / Кардиологи назвали продукты, предотвращающие мерцательную аритмию

21.02 / Минздрав: на лечение больных СМА требуется 239 миллионов рублей, таких денег нет

08.04 / Мнение: Тротуарная стабильность

10.02 / Личное: Вышла замуж — поправилась!

07.03 / Инсайдеры рассекретили камеру весеннего флагманского смартфона Huawei P40 Pro

02.04 / В Роспотребнадзоре рассказали о сроках выпуска необходимого количества тест-систем для диагностики коронавируса

08.04 / Личное: Что не так с анализами?

30.03 / Россияне начали спиваться на карантине

13.03 / В России начались продажи Skoda Karoq в базовой комплектации

11.03 / Паника скоро прекратится: эксперты предупредили россиян об укреплении рубля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска