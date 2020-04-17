Новая функция продлит срок жизни ноутбуков Apple MacBook

17.04.2020, 14:17, Разное

Сотрудники американской корпорации Apple смогли увеличить продолжительность работы аккумуляторов ноутбуков MacBook благодаря опции Battery Health Management. Она будет доступна в новой версии операционной системы macOS Catalina 10.15.5.

По словам представителей «яблочной» фирмы, Battery Health Management пока доступна только для программистов и уже появилась во второй бета-версии macOS Catalina 10.15.5. Простые пользователи оценят новую функцию только после релиза новой версии операционной системы. Технология от Apple поможет увеличить общую продолжительность работы ноутбуков MacBook, уменьшив при этом скорость «старения» батарей. В этих целях американские специалисты изучают нынешнее положение аккумуляторов и режимы зарядки, а потом применяют интеллектуальное управление устройством.

В определенных случаях техника не сможет заряжаться до 100%, если это спровоцирует снижение срока жизни MacBook. После активации опция проследит, чтобы зарядка вовремя прекращалась в случае, если оборудование используется с регулярным подключением к сети и батарея почти всегда в работе. Владельцы устаревших моделей ранее замечали, что ярлык 100% заряда не всегда соответствовал действительности, поскольку гаджет не был полностью заряжен. Здесь нужно принимать во внимание достигнутый без должного вреда для срока жизни уровень заряда аккумулятора.

До этого компания Apple презентовала на российском рынке смартфон iPhone SE. Он получил 4,7-дюймовый дисплей, процессор 13 Bionic и 64 Гб собственной памяти. Цена гаджета составляет 40 000 рублей.