Россиянам дали доступ к электронным трудовым книжкам

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17.04.2020, 14:16, Новости дня

Граждане РФ теперь смогут получать сведения о своей трудовой деятельности в электронном виде в личном кабинете на портале госуслуг, сообщили в Минкомсвязи.

«Информация из электронной трудовой книжки загружается в личный кабинет на портале госуслуг. Также ее можно выгрузить в виде скана бумажной выписки и переслать на электронную почту. Документ будет заверен электронной подписью Пенсионного фонда России, выписка является юридически значимым документом», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Физические лица могут получить сведения о приеме на работу, переводе на новую должность, увольнении в электронном виде только после того, как они дадут согласие на ведение трудовой книжки в электронном виде, а работодатель в установленном порядке предоставит форму сведений о трудовой деятельности граждан в ПФР.

В декабре в Генпрокуратуре рассказали, что в 2020 году планируется перевод трудовых книжек в электронный вид, для перехода на эту систему работникам нужно будет написать заявление. При этом работники, которые начнут работать после 1 января 2021 года, уже не смогут получить бумажную трудовую.



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