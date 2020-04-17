Ученый призвал не использовать гидроксихлорохин для самолечения от COVID-19

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17.04.2020, 14:16, Новости дня

Гидроксихлорохин доказал эффективность в лечении коронавируса, но самостоятельно назначать его прием себе нельзя, рассказал профессор РАН, ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева, доктор химических наук Александр Мажуга.

«Можно говорить уверенно, что этот препарат помогает, поскольку это было показано на большой выборке пациентов – в виде монотерапии или в виде комбинации с антибиотиками. Но опять же, это все индивидуально, и тут лечащий врач должен принимать решение о назначении. Ни в коем случае нельзя самостоятельно брать и препарат принимать в инициативном порядке. Это должно быть по назначению лечащего врача», – передает РИА «Новости» слова доктора наук.

Однако, по мнению ученого, китайский препарат гидроксихлорохин можно использовать для лечения коронавирусной инфекции у российских пациентов несмотря на то, что он не зарегистрирован в качестве лекарства от этой инфекции.

«Сейчас идет активное обсуждение применения препарата гидроксихлорохин для лечения коронавирусной инфекции. В принципе такой подход известен. Это называется off-label – это применение лекарства не по показаниям, которые есть в инструкции, а для лечения другой нозологии, для терапии другого заболевания», – добавил Мажуга.

Он отметил, что такой подход применяют, когда существует достаточное количество научно обоснованных данных для терапии того или иного заболевания, как сейчас это происходит с коронавирусной инфекцией.

«Этот препарат показал эффективность, хотя напрямую он используется для лечения малярии. Несмотря на то, что в инструкции к гидроксихлорохину нет указания, что он предназначен для лечения коронавирусной инфекции, однако объективные данные говорят о его эффективности и это дает основание на применение», – отметил Мажуга.

Накануне правительство РФ распорядилось использовать и распределять незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин для лечения коронавируса.

Ранее Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса у взрослых, среди которых оказался гидроксихлорохин.



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